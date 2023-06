Mulher pede socorro no Fórum após ser agredida com cabo de vassoura na rua

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h30 desta quinta-feira (29).

Conforme a PM, após solicitação do promotor de justiça, a equipe policial deslocou-se até o fórum, onde foi feito contato com a Sra xxxx, a qual passou a relatar que estava em via pública momento em que se aproximaram as pessoas de xxxx e xxxx, os quais de posse de um cabo de madeira (vassoura) passaram a agredi-la com pauladas, chutes e socos causando lesões na face, braço direito e perna esquerda. Ela foi socorrida por sua irmã, e em seguida ameaçaram de morte e saíram tomando rumo ignorado.

A vítima saiu correndo pedindo socorro no fórum.

Após o narrado foi realizado patrulhamento e logrado êxito em abordar os autores no interior de um bar na Avenida Anunciato Sonni.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas até a delegacia para as providências cabíveis ao fato.