Mulher é agredida pelo cunhado em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h49 deste sábado (22) na Rua Roberto Resende Chaves em Jandaia do Sul.

Conforme relato da PM, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde relata a solicitante que seu cunhado lhe agrediu.

No local a vítima informou para equipe que no lote possui três residências sendo que ela habita em uma e sua irmã juntamente com seu cunhado habita em outra e relata que entrou em discussão com sua irmã, porém o seu cunhado interviu e agrediu a mesma, com um tapa no tórax da mesma e a pegou pelo braço e arremessou ao chão e depois saiu do local em rumo ignorado.

Diante dos fatos e de o cunhado não estar mais no local, a vítima foi orientada quantos as providências cabíveis.