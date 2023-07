Mulher é agredida pelo companheiro no São José

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h34 deste domingo (23) no Distrito São José.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de Natureza de violência doméstica em que a solicitante relata que foi agredida pelo seu companheiro.

No local os policiais encontraram a vítima que apresentava lesões no pescoço. O autor já havia evadido-se do local e, segundo a vítima, estaria em bom sucesso na casa de uma tia. A mesma relata que o autor agrediu-a pegando pelo pescoço, desferiu socos e a jogou no chão, xingou-a e não cessou as agressões nem mesmo na presença de sua própria irmã e o

cunhado que presenciaram o fato e após isso evadiu-se.

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência contra o autor. Foi orientada e lavrado o boletim de ocorrência.