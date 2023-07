Mulher é agredida e ameaçada de morte em Jandaia

A ocorrência foi registrada no Jardim Esmeralda em Jandaia por volta das 0h05 deste sábado (29).

Conforme a PM, a vítima procurou a Polícia Militar solicitando atendimento e informando ter sido vítima de agressões do seu companheiro. Relatou que estava na residência do seu namorado e que ele chegou na residência posteriormente, bastante alterado e relata que após desentendimento o mesmo começou a agredi-la com empurrões, socos e jogou uma porta na vítima, o que causou lesões leves, disse também que pediu para ir embora e o autor não deixou e continuou com as agressões.

Ela também teria sido ameaçada de morte, e teria ficado sob o domínio do autor por mais de uma hora.

A equipe policial orientou a solicitante e realizou patrulhamento na região com a finalidade de localizar o autor, porém sem sucesso.