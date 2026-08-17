Lojas MM abre oportunidade de emprego para vendedor em Jandaia do Sul

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A Lojas MM está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de Vendedor (a) em Jandaia do Sul (PR). A empresa busca profissionais que tenham interesse em atuar na área de vendas e fazer parte de uma equipe focada em atendimento, resultados e valorização de pessoas.
Para a vaga, é necessário ter ensino médio completo — estar cursando graduação será considerado um diferencial —, além de conhecimento básico no Pacote Office. Experiência na área de vendas também será considerada um diferencial.
Entre as principais responsabilidades estão o atendimento aos clientes com simpatia e excelência, acompanhamento no pós-venda, gerenciamento da carteira de clientes e organização e exposição das mercadorias de forma atrativa.
A empresa oferece diversos benefícios aos colaboradores, incluindo vale-alimentação, convênio odontológico, desconto em compras, vale-transporte, seguro de vida, premiação em campanhas de excelência, kit maternidade, cesta de Natal, convênios com universidades, Universidade Corporativa MM, plano de carreira estruturado e pontuação com parceiros em vendas.
Como se candidatar
Os interessados podem cadastrar o currículo pelo site trabalhe-conosco.lojasmm.com.br. Também é possível entrar em contato diretamente pelo WhatsApp com Pedro, pelo número (42) 9 9832-3588.
A Lojas MM destaca que busca profissionais que se identifiquem com uma cultura de atendimento, profissionalismo, foco em resultados e paixão pelo cliente.
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