Mulher de 65 anos é ameaçada com martelo pelo convivente em Marumbi

O filho reagiu à ameaça e derrubou o homem sobre o asfalto, em via pública. Com a queda, o convivente sofreu ferimentos na região da cabeça.

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (8), na Avenida Tiradentes, região central de Marumbi. Uma mulher de 65 anos relatou ter sido ameaçada pelo convivente, de 45 anos, que teria utilizado um martelo para intimidá-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada por volta das 21h31. No local, a vítima contou aos policiais que o homem estava exaltado e teria ameaçado golpeá-la na cabeça com o martelo.

Diante da situação, a mulher entrou em contato com o filho, de 31 anos, que foi até a residência. Com a chegada dele, houve uma discussão verbal, e o homem teria avançado em sua direção, novamente portando o martelo.

Ainda conforme o registro policial, o filho reagiu à ameaça e derrubou o homem sobre o asfalto, em via pública. Com a queda, o convivente sofreu ferimentos na região da cabeça.

A equipe da Polícia Militar prestou socorro e encaminhou o homem inicialmente ao hospital municipal de Marumbi. Após os primeiros atendimentos, devido ao estado de saúde debilitado e à ocorrência de episódios convulsivos, ele foi transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde permaneceu sob custódia policial, conforme o boletim.

A mulher e o filho foram acompanhados pelos policiais até a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e formalizar a ocorrência. O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, e as providências legais cabíveis ficaram a cargo da Polícia Civil.