Mulher em tratamento contra câncer é agredida pelo marido ao recusar sair para comprar cigarros

Uma mulher de 31 anos foi vítima de violência doméstica na tarde de sexta-feira (9), em São Pedro do Ivaí. O caso foi registrado pela Polícia Militar na Rua Waldomiro Moro, na região central do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada para atender a uma situação de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima bastante abalada emocionalmente.

Segundo o relato da mulher, ela estava deitada na cama do casal, repousando em razão de seu tratamento médico contra o câncer de mama, quando o marido, de 34 anos, pediu que ela saísse para comprar cigarros. Diante da recusa, o homem teria puxado a esposa da cama e desferido dois chutes na região das costelas.

Durante o atendimento, os policiais constataram uma vermelhidão visível na região do tórax e das costelas da vítima, compatível com a agressão relatada.

A mulher recebeu assistência da equipe policial e foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Pedro do Ivaí para atendimento e avaliação médica.

Após os procedimentos na unidade de saúde, a vítima e o marido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para a apresentação da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis.

O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, conforme a Lei Maria da Penha.