Eleição para membros suplentes do Conselho Tutelar de Jandaia do Sul

A população de Jandaia do Sul está convidada a participar da votação que escolherá os membros suplentes do Conselho Tutelar 2026.

📅 11 de outubro – domingo

⏰ Das 8h às 17h

📍 NOVO LOCAL – Auditório Municipal na Praça do Café

Candidatos:

01 – Eduarda Gonçalves

02 – Cristiane Martins

03 – Sol Jesus

04 – Agosmar Feijó

✅ Participe e exerça sua cidadania. A escolha dos representantes do Conselho Tutelar é fundamental para o fortalecimento da proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Prefeitura de Jandaia do Sul | Departamento de Assistência Social | CMDCA