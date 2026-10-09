Eleição para membros suplentes do Conselho Tutelar de Jandaia do Sul

A população de Jandaia do Sul está convidada a participar da votação que escolherá os membros suplentes do Conselho Tutelar 2026.
📅 11 de outubro – domingo
⏰ Das 8h às 17h
📍 NOVO LOCAL – Auditório Municipal na Praça do Café
Candidatos:
01 – Eduarda Gonçalves
02 – Cristiane Martins
03 – Sol Jesus
04 – Agosmar Feijó
✅ Participe e exerça sua cidadania. A escolha dos representantes do Conselho Tutelar é fundamental para o fortalecimento da proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Prefeitura de Jandaia do Sul | Departamento de Assistência Social | CMDCA