Homem é preso suspeito de agredir a esposa em Jandaia do Sul

A mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal para receber atendimento médico e realizar o registro das lesões.

Um homem de 45 anos foi preso na noite de sexta-feira (9), suspeito de agredir a esposa, também de 45 anos, durante uma discussão em uma residência localizada na Rua Professor Zilda Cruz de Almeida, em Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 22h30, após uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais conversaram com a mulher, que relatou ter sido agredida pelo marido durante um desentendimento.

Segundo o relato da vítima, o homem teria desferido socos contra seu olho e sua cabeça, além de tentar enforcá-la. A mulher apresentava inchaço no olho esquerdo e escoriações.

Questionado pelos policiais, o homem afirmou que o casal começou a discutir por motivos fúteis. Ele alegou que a esposa teria dado um tapa em seu rosto e que, ao tentar se desvencilhar, a empurrou, provocando sua queda e as lesões.

A mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal para receber atendimento médico e realizar o registro das lesões.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos. Em seguida, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.