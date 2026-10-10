Jovem é flagrado com cocaína durante abordagem policial em Jandaia do Sul

Um jovem de 20 anos foi abordado pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (9), em Jandaia do Sul, após chamar a atenção de uma equipe policial durante patrulhamento. Com ele, os policiais encontraram uma porção de cocaína, pesando 0,8 grama.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial, com apoio de outra viatura da RPA, realizava patrulhamento pela Avenida Anunciato Sonni quando avistou uma motocicleta Honda CG 125 Titan. Ao perceber a presença das viaturas, o condutor mudou bruscamente de direção, entrando na Rua Presidente Castelo Branco, e passou a olhar repetidamente para trás enquanto trafegava em alta velocidade.

Os policiais realizaram o acompanhamento e deram sinais sonoros e luminosos de abordagem, que foram acatados pelo motociclista. Durante a revista pessoal, foi encontrada a porção de droga no bolso direito da calça do jovem, que afirmou ser para consumo próprio.

Ainda conforme a Polícia Militar, o rapaz não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a motocicleta apresentava débitos de licenciamento, com o último exercício pago em 2024.

O jovem foi encaminhado à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar para a lavratura de um Termo Circunstanciado. Durante a condução, ele teria tentado fugir a pé, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para garantir a segurança dele e da equipe.

A motocicleta foi autuada e recolhida ao pátio. Após a conclusão dos procedimentos, o jovem foi liberado na sede da companhia.