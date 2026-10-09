Câmera de viatura da PRF registra raio em rodovia

Registro ocorreu por volta das 19h desta quinta-feira durante forte tempestade com ventos que atingiu o Oeste do estado

Uma câmera acoplada no painel de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o momento exato em que um raio atinge as margens da BR-272, no município de Terra Roxa (PR). As imagens foram gravadas por volta das 19h, período em que uma forte tempestade acompanhada de intensas rajadas de vento e descargas elétricas afetava as regiões Oeste e Noroeste do Paraná.

A PRF orienta os motoristas a dobrarem a atenção ao trafegar sob tempestades severas, reduzindo a velocidade, mantendo distância segura do veículo à frente e buscando local seguro fora da pista de rolamento em caso de falta de visibilidade ou queda de árvores na via.