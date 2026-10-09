Colisão frontal entre ônibus de estudantes e Dodge Ram deixa dois feridos graves em Guairaçá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, por volta das 23h dessa quinta-feira (8), a um sinistro do tipo colisão frontal no km 80 da BR-376, no município de Guairaçá (PR).

O sinistro envolveu um ônibus que transportava estudantes, o qual transitava no sentido Paranavaí a Terra Rica, e uma Dodge Ram, que seguia no sentido oposto (com destino a Paranavaí).

Conforme os levantamentos realizados pela equipe da PRF no local, o condutor da Dodge Ram realizava uma manobra de ultrapassagem quando invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente com o coletivo.

Com o impacto o condutor da caminhonete sofreu ferimentos graves.

O motorista do ônibus também ficou ferido.

Ambos foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Paranavaí.

Felizmente, nenhum dos estudantes que viajava no ônibus se feriu.

A PRF fará o Laudo Pericial para apurar as circunstâncias desse sinistro.