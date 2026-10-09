Ciclista de 56 anos morre após ser atropelado por caminhão em Mandaguari

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Um homem de 56 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no final da tarde desta quinta-feira (8), em Mandaguari, na região de Maringá, no norte do Paraná. A vítima foi identificada como Paulo Sérgio da Silva, morador do Jardim Progresso.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Padre Antônio Lock com a Rua Alcides de Vasconcelos, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Paulo estava de bicicleta quando foi atingido pelo caminhão.

De acordo com informações, o ciclista sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência do acidente e morreu ainda no local, apesar da mobilização das equipes de socorro.

O atendimento contou com profissionais do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Samu Aéreo.

Vítima deixa três filhos

Paulo Sérgio trabalhava na empresa Romagnoli e já havia morado na região da Estrada Alegre, em Mandaguari. Divorciado, ele deixa três filhos, de 22, 19 e 12 anos.

Circunstâncias serão investigadas

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do acidente. As circunstâncias em que o caminhão atingiu o ciclista deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações do GMC Online.

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