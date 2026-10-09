Ofertas Compre Mais

Ciclista de 56 anos morre após ser atropelado por caminhão em Mandaguari
Um homem de 56 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no final da tarde desta quinta-feira (8), em Mandaguari, na região de...
Colisão frontal entre ônibus de estudantes e Dodge Ram deixa dois feridos graves em...
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, por volta das 23h dessa quinta-feira (8), a um sinistro do tipo colisão frontal no km 80 da...
Câmera de viatura da PRF registra raio em rodovia
Registro ocorreu por volta das 19h desta quinta-feira durante forte tempestade com ventos que atingiu o Oeste do estado Uma câmera acoplada no painel de...
Eleição para membros suplentes do Conselho Tutelar de Jandaia do Sul
A população de Jandaia do Sul está convidada a participar da votação que escolherá os membros suplentes do Conselho Tutelar 2026. 📅 11 de outubro...
Jandaia do Sul disponibiliza vacina Pneumo 20 para idosos a partir de 85 anos
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, informa que a vacina Pneumo 20 está disponível em todas as...
Mulher de 65 anos é ameaçada com martelo pelo convivente em Marumbi
O filho reagiu à ameaça e derrubou o homem sobre o asfalto, em via pública. Com a queda, o convivente sofreu ferimentos na região...
Jandaia do Sul abre inscrições para Frente de Trabalho entre os dias 13 e...
A Prefeitura de Jandaia do Sul informa que estará aberto o período de inscrições para a Frente de Trabalho nos dias 13, 14, 15,...