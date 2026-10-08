Motorista de ambulância é executado a tiros

O motorista de ambulância Paulo César da Silva, de 50 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (8), no município de Floresta, na região de Maringá. O crime foi registrado por volta das 6h, após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia de disparos de arma de fogo.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram Paulo César caído, com ferimentos na região da cabeça. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas apenas pôde constatar a morte da vítima.

Segundo relatos de testemunhas, foram ouvidos entre cinco e sete disparos. Pessoas que estavam nas proximidades também informaram ter visto um Volkswagen Gol branco na região no momento do crime.

A Polícia Militar isolou e preservou a área até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pelos levantamentos e pela perícia no local. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá.

Investigação

As circunstâncias do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que busca esclarecer a autoria e a motivação do crime. Até o momento, não há informações confirmadas sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.

As informações são do GMC Online e do Plantão Maringá.