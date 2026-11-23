A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 92 acidentes nas rodovias federais do Paraná durante a Operação Consciência Negra, realizada entre os dias 19 e 22 de novembro. Ao todo, 93 pessoas ficaram feridas e quatro morreram.

Acidentes com mortes

A primeira morte foi registrada na madrugada de quinta (19), às 2h20, em um atropelamento de pedestre na BR-116, em Curitiba (PR). Ainda na quinta, às 7h50, na mesma rodovia, também em Curitiba, a queda de um ocupante de uma motocicleta resultou em mais uma morte.

Na sexta (20), às 20h10, uma colisão traseira entre uma motocicleta e um veículo de carga na BR-376, em Mandaguaçu (PR), provocou uma morte.

A última ocorrência foi registrada no sábado (21), às 19h30, em um atropelamento de pedestre na BR-272, em Guaíra (PR), que também resultou em uma morte.

Embriaguez ao volante

Durante os quatro dias de operação, a PRF realizou 3.291 testes de alcoolemia. Foram registradas 53 infrações relacionadas à ingestão de álcool por condutores, e seis motoristas foram presos por dirigirem bêbados.

A fiscalização também registrou 335 infrações por ultrapassagens em faixa contínua. Foram flagrados 125 condutores e 90 passageiros sem o cinto de segurança, além de 21 casos de transporte de crianças sem o dispositivo de retenção adequado.

Policiais também flagraram 30 casos de uso de celular ao volante e 101 por descumprimento da Lei do Descanso, que estabelece os períodos de repouso dos motoristas profissionais. Os radares registraram 2.050 imagens de excesso de velocidade durante o período.

Educação para o trânsito

Durante a operação, a PRF realizou 67 atividades de educação para o trânsito, entre eventos presenciais, palestras, Cinema Rodoviário, comandos educativos e orientações no transporte coletivo de passageiros. As ações alcançaram 1.521 pessoas e envolveram 850 veículos.

Combate ao crime

No enfrentamento à criminalidade, a PRF apreendeu 875 quilos de maconha, 124,5 quilos de cocaína e 500 quilos de agrotóxicos. Também foram apreendidos 156,5 mil maços de cigarros contrabandeados.

Ao todo, 38 pessoas foram detidas durante a operação por diferentes crimes.

Fonte PRF