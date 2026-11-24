Um homem de 63 anos foi vítima de um golpe de estelionato e perdeu R$ 6.490 após receber uma ligação telefônica de uma pessoa que se passou por sua filha. O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (23), em Kaloré, no Vale do Ivaí.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou o Destacamento da Polícia Militar e relatou que recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como sua filha. Durante a conversa, o golpista pediu que ele realizasse, com urgência, o pagamento de dois boletos bancários.

Acreditando estar ajudando a própria filha, o homem efetuou os pagamentos. O primeiro boleto, no valor de R$ 3.500, estava vinculado ao Banco Inter, enquanto o segundo, de R$ 2.990, estava relacionado ao Nubank. Os dois pagamentos totalizaram R$ 6.490 e tinham como beneficiário um homem desconhecido.

Posteriormente, a vítima descobriu que havia sido enganada por criminosos que utilizaram indevidamente a identidade de sua filha para aplicar o golpe.

A Polícia Militar orientou o homem a entrar em contato imediatamente com as instituições financeiras para tentar bloquear os valores transferidos, além de preservar os comprovantes de pagamento e os registros das chamadas telefônicas.

O caso deverá ser encaminhado à Polícia Judiciária para investigação.