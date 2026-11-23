A Prefeitura de Jandaia do Sul prorrogou a data de abertura do Leilão Presencial nº 02/2026, que prevê a venda de terrenos públicos localizados no Parque Industrial Araucária. A nova data foi marcada para o dia 17 de dezembro, às 9h.

O leilão será realizado na sala do Setor de Licitações, na sede da Prefeitura, localizada na Praça do Café, nº 22, no Centro.

A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento Econômico de Jandaia do Sul (PRODEJAN), criado pela Lei Municipal nº 3.802/2025. O programa busca incentivar empresas que já atuam no município a ampliarem suas atividades, além de atrair novos empreendimentos para a cidade.

A proposta é fortalecer a economia local, abrir oportunidades para novos investimentos e contribuir para a geração de empregos e renda para a população. Podem participar empresas dos setores industrial, comercial atacadista, prestação de serviços e turismo, conforme as condições previstas no edital.

O aviso de prorrogação foi publicado nesta segunda-feira (23). Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Setor de Licitações pelo telefone (43) 3432-7398 ou pelo e-mail licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br.