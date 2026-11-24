Oportunidades são para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Pela primeira vez, remuneração terá parcela fixa mensal, além do pagamento por produtividade.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado de recenseadores que atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, previsto para 2027. Em Kaloré, são oferecidas três vagas temporárias.

Em todo o Brasil, o processo seletivo disponibiliza 27.279 vagas. No Paraná, são 1.944 oportunidades, distribuídas por todas as regiões do estado. As inscrições começaram no dia 6 de novembro e seguem até 25 de novembro de 2026, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela seleção.

Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos na data da contratação. A taxa de inscrição é de R$ 70, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda e doadores de medula óssea.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 31 de janeiro de 2027. No Paraná, a avaliação será aplicada em 181 municípios e localidades. Não é exigida experiência na área rural, pois os candidatos selecionados passarão por treinamento.

O edital também prevê reserva de vagas: cerca de 5% para pessoas com deficiência, 25% para pessoas pretas ou pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Remuneração pode chegar a R$ 4.370 mensais

Uma das novidades desta seleção é a mudança na forma de remuneração. Diferentemente dos censos anteriores, quando os recenseadores recebiam apenas por produtividade, agora haverá uma parcela fixa mensal de R$ 1.741, acrescida de um valor variável conforme o trabalho realizado.

A parcela por produtividade pode chegar a R$ 2.629 mensais, totalizando uma remuneração máxima prevista de R$ 4.370. Esse valor representa um teto, e não uma quantia garantida, pois o pagamento adicional depende do número de entrevistas realizadas, das unidades visitadas, da conclusão dos trabalhos no setor censitário e do cumprimento dos critérios de qualidade estabelecidos pelo IBGE.

Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, quando cabível, ajuda de custo para os deslocamentos necessários ao trabalho, férias e 13º salário proporcionais, além do adicional de um terço de férias.

A jornada será de 40 horas semanais, com contrato temporário de duração estimada em até seis meses.

O que faz um recenseador?

Os profissionais serão responsáveis por visitar os estabelecimentos agropecuários de suas respectivas áreas de trabalho, entrevistar produtores e demais responsáveis, atualizar mapas e endereços, registrar novos estabelecimentos e coletar as informações necessárias para a pesquisa.

Os recenseadores utilizarão uniforme do IBGE, com colete e crachá de identificação. A autenticidade da identidade profissional poderá ser confirmada pelo site respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 137.

Importância do Censo Agropecuário

O Censo Agropecuário é uma das principais pesquisas para conhecer a realidade do campo brasileiro. Os dados permitem identificar as características dos estabelecimentos rurais, desde pequenas propriedades familiares até grandes empreendimentos, além de subsidiar a elaboração de políticas públicas e investimentos no setor.

Na edição de 2027, o IBGE prevê ampliar o uso de imagens de satélite para localizar estabelecimentos, utilizar tablets durante a coleta e oferecer, pela primeira vez, a possibilidade de o produtor responder ao questionário pela internet, por meio do Cadastro Prévio, disponível no endereço 12censoagro.ibge.gov.br/responda.

A pesquisa também abordará com mais detalhes o pertencimento étnico-racial e os sistemas produtivos de povos e comunidades tradicionais, além de temas como agricultura de precisão, uso de drones, sucessão familiar e meio ambiente.

No Censo de 2017, o Paraná contabilizou mais de 305 mil estabelecimentos agropecuários.

O IBGE destaca que todas as respostas individuais são protegidas por lei e utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. As informações não são divulgadas individualmente e não podem ser utilizadas para fiscalização ou cobrança de impostos.

“Esta é uma oportunidade de trabalho e, ao mesmo tempo, de contribuição para o conhecimento da realidade agropecuária do Paraná. Esperamos contar com candidatos de todas as regiões do estado, que terão papel essencial na produção de informações para orientar políticas públicas e investimentos”, destaca Tobias Faria, superintendente do IBGE no Paraná.

Serviço – Processo seletivo do IBGE

Vagas em Kaloré: 3

3 Vagas no Paraná: 1.944

1.944 Vagas no Brasil: 27.279

27.279 Inscrições: de 6 a 25 de novembro de 2026

de 6 a 25 de novembro de 2026 Taxa: R$ 70

R$ 70 Escolaridade: ensino fundamental completo

ensino fundamental completo Prova objetiva: 31 de janeiro de 2027

31 de janeiro de 2027 Inscrições e edital: https://www.cesgranrio.org.br/concurso/ibge-2026/

https://www.cesgranrio.org.br/concurso/ibge-2026/ Mais informações sobre o Censo: https://12censoagro.ibge.gov.br/

Vagas para outros municípios

Informações: Assessoria de Imprensa do IBGE.