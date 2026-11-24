Faleceu Creuza Guerra de Araujo Silva
Faleceu aos 60 anos, Creuza Guerra de Araujo Silva. O velório acontece na Capela do Prever a partir das 16h desta terça-feira (24) e...
Homem perde R$ 6,4 mil após cair em golpe de falsa filha em Kaloré
Um homem de 63 anos foi vítima de um golpe de estelionato e perdeu R$ 6.490 após receber uma ligação telefônica de uma pessoa...
Polícia Civil prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Jandaia do Sul
A Polícia Civil prendeu dois homens em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em Jandaia do Sul, nesta segunda-feira (23). As prisões ocorreram...
Samu atende vítima de acidente de moto em Jandaia do Sul
Um motociclista de 21 anos precisou ser socorrido após se envolver em uma colisão com outro veículo por volta das 19h30 desta segunda-feira (23),...
Prefeitura de Jandaia do Sul prorroga leilão de terrenos no Parque Industrial Araucária para...
A Prefeitura de Jandaia do Sul prorrogou a data de abertura do Leilão Presencial nº 02/2026, que prevê a venda de terrenos públicos localizados...
Feriadão: 93 pessoas ficaram feridas e quatro morreram nas rodovias federais do Paraná
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 92 acidentes nas rodovias federais do Paraná durante a Operação Consciência Negra, realizada entre os dias 19 e...
Motociclista é intubado após atropelar cachorro e bater violentamente contra poste em Marialva
Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito em Marialva. O acidente teria ocorrido na tarde de sábado (21)....
Colisão faz dois carros caírem em vala no Contorno Norte de Apucarana; três pessoas...
Um acidente envolvendo dois veículos deixou três pessoas feridas na noite deste domingo (22), na PR-170, no Contorno Norte de Apucarana. Após a colisão,...