A Polícia Civil prendeu dois homens em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em Jandaia do Sul, nesta segunda-feira (23). As prisões ocorreram em duas ações distintas, realizadas após denúncias de comercialização de entorpecentes.

A primeira abordagem aconteceu por volta das 16h, na Rua Pirapó. Após receber uma denúncia de tráfico, investigadores da Polícia Civil realizaram diligências e abordaram um homem de 37 anos, identificado pelas iniciais D.A.A. Durante a revista pessoal, foram encontradas 14 porções de cocaína escondidas na blusa do suspeito.

Já no início da noite, uma segunda operação foi realizada na Vila Santo Antônio, também após denúncia de tráfico de drogas. A ação contou com a participação de policiais civis e o apoio de dois policiais militares.

Durante a abordagem, um jovem de 18 anos, tentou fugir ao perceber a presença das equipes policiais, correndo em direção a uma área de mata. No entanto, ele foi interceptado por uma equipe da Polícia Civil que estava posicionada no local.

Com o jovem, os policiais encontraram várias porções de maconha e R$ 200 em dinheiro, em notas de pequeno valor.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.