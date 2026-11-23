Um motociclista de 21 anos precisou ser socorrido após se envolver em uma colisão com outro veículo por volta das 19h30 desta segunda-feira (23), na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da Agrícola MK, em Jandaia do Sul.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou atendimento ao motociclista, que apresentava dores no joelho.

Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.