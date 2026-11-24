Evento reuniu prefeitos, secretários e profissionais da educação do Vale do Ivaí para debater inovação, tecnologia e os desafios da gestão educacional

A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI) realizou nesta segunda-feira (23), em Jandaia do Sul, o 1º Fórum Educacional Regional, com o tema “O Uso da Inteligência Artificial nas Secretarias de Educação”. O encontro reuniu gestores públicos, secretários municipais, diretores, coordenadores e profissionais da educação dos municípios que integram a Associação.

Realizado no Anfiteatro Professor Lourenço Ildefonso da Silva, na Praça do Café, o evento teve como destaque a palestra da professora doutora Letícia Brambilla, que abordou as possibilidades e os desafios da utilização da Inteligência Artificial (IA) na educação, especialmente como ferramenta de apoio à gestão, ao planejamento e às atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Educação. Evento também contou com a participação do Secretário Municipal de Educação de Arapongas, Padre Lino Batista de Oliveira.

Além das palestras, a programação tivemos ao longo do dia, painéis de debate, troca de experiências e momentos de interação entre os participantes. O fórum também conta com a presença de expositores de diferentes segmentos ligados à educação, proporcionando aos gestores a oportunidade de conhecer soluções, ferramentas e tecnologias voltadas ao setor educacional.

Prefeitos prestigiam o encontro regional

O evento contou com a presença do prefeito anfitrião de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, do presidente da AMUVI e prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, além dos prefeitos Ana Lúcia de Oliveira, de Cambira; Rosana, de Bom Sucesso; Wanderlei, de Lunardelli; Washington Luiz da Silva, de Kaloré; e Walmir, de Marilândia do Sul.

Durante a abertura, o prefeito Ditão Pupio destacou a satisfação de receber os representantes da região e a importância de preparar os municípios para as transformações tecnológicas. “A Inteligência Artificial é o futuro, e precisamos estar preparados para essa nova realidade. A tecnologia está avançando rapidamente e pode ser uma grande aliada dos nossos profissionais, ajudando a melhorar o planejamento, a gestão e a qualidade dos serviços oferecidos à população. É uma alegria receber em Jandaia do Sul um evento tão importante, que proporciona conhecimento e novas oportunidades para a educação do nosso Vale do Ivaí”, destacou o prefeito.

Câmara Técnica da Educação fortalece integração regional

O presidente da AMUVI, Pedro Taborda Desplanches, ressaltou que a realização do primeiro Fórum Educacional representa mais uma conquista do trabalho desenvolvido pela Associação, especialmente após a criação da Câmara Técnica da Educação, instituída para ampliar a cooperação entre os municípios.

“Desde o início da nossa gestão, temos trabalhado para fortalecer a AMUVI e aproximar cada vez mais os municípios. A criação da Câmara Técnica da Educação foi um passo muito importante, pois abriu espaço para que nossos secretários e profissionais possam discutir desafios e construir soluções em conjunto. Hoje, com a realização deste primeiro fórum, vemos esse trabalho se transformando em resultados. Encontros como este fortalecem nossa região, promovem conhecimento e mostram que, quando os municípios trabalham unidos, todos avançam”, afirmou Taborda.

Inovação e conhecimento para a educação regional

O 1º Fórum Educacional da AMUVI representa um importante avanço na integração das redes municipais de ensino do Vale do Ivaí. A iniciativa busca incentivar a formação continuada, a modernização dos processos educacionais e a utilização responsável das novas tecnologias na administração pública.

A realização do encontro também reforça o papel da Câmara Técnica da Educação como espaço permanente de diálogo e planejamento regional, estimulando a construção de projetos conjuntos e o compartilhamento de boas práticas entre os municípios.