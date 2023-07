Várias viaturas são mobilizadas após motociclista fugir da PM em Jandaia

O suspeito foi preso em Cambira após tentar agredir os policiais

Neste domingo (16) por volta das 10h da manhã, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em Jandaia do Sul.

Um homem de 44 anos relatou que estava sendo ameaçado por um indivíduo de 28 anos, que o seguiu de motocicleta e chutou o veículo da vítima nas proximidades da Mix Pizzaria. Preocupado com a situação, o homem solicitou a presença da polícia para registrar o caso e apresentar uma queixa formal.

Após orientar a vítima, as equipes policiais avistaram o suspeito em sua motocicleta, que imediatamente tentou fugir em direção à cidade de Cambira. Mesmo com diversas tentativas de abordagem e advertências verbais, o indivíduo se recusou a obedecer as ordens dos policiais, sendo necessária a solicitação de apoio de outras viaturas.

O suspeito foi acompanhado pelas viaturas até as proximidades do Distrito de Pirapó, onde retornou em direção a Jandaia do Sul. Na cidade de Cambira, as equipes de apoio cercaram o suspeito e deram ordem de abordagem, porém, ele continuou desobedecendo e resistiu às tentativas de detenção, chegando a empurrar os policiais. Foi preciso utilizar técnicas de imobilização e algemas para garantir a segurança.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências legais cabíveis.