Motociclista ameaça pessoas e diz que voltaria armado

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de ameaça na madrugada deste sábado (26), em Cambira. O caso foi registrado por volta da 0h17, na Rua Projetada A, na região central da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 37 anos estava em frente à residência, acompanhada do marido e de amigos, quando um homem chegou às proximidades conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 vermelha, com rodas brancas.

Ainda conforme o relato da solicitante, ao perceber que estava sendo observado pelas pessoas que estavam no local, o motociclista teria passado a fazer ameaças em tom intimidatório. De acordo com a mulher, o homem afirmou que iria até a própria residência buscar algo e retornaria para atentar contra a vida das pessoas que estavam no local.

A mulher informou aos policiais que não conhece o suspeito e que desconhece o motivo das ameaças.

Com as características repassadas, a equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento e buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos para eventual representação junto à Polícia Judiciária. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado para registrar o caso.