Socorrista do SAMU é agredida durante atendimento a paciente embriagado em Jandaia do Sul

Uma socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de 38 anos, foi agredida durante o atendimento a um homem na tarde de quinta-feira (24), em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 17h37, na região central da cidade.

Segundo o registro da Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber a informação de que uma socorrista havia sido agredida por um paciente que estava sendo atendido pela equipe do SAMU.

Conforme o relato da vítima, a equipe havia sido chamada para atender um homem que estaria desacordado em via pública. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o indivíduo aparentemente embriagado e iniciaram o atendimento.

Durante o deslocamento para o hospital, ainda segundo o relato, o homem teria ficado agressivo, passado a ameaçar a socorrista de morte e proferido diversos xingamentos. Na sequência, ele teria desferido socos e empurrões contra a profissional.

A vítima conseguiu se desvencilhar do agressor, que deixou a ambulância e fugiu a pé, tomando rumo desconhecido. Quando a Polícia Militar chegou à base do SAMU, a socorrista apresentava-se visivelmente abalada e com sinais de agressão pelo corpo.

Com as características e informações repassadas pela vítima, os policiais realizaram buscas pela região central de Jandaia do Sul e localizaram o suspeito, de 41 anos.

Segundo a PM, o homem estava alterado no momento da abordagem. Ele recebeu voz de prisão e precisou ser algemado, conforme o registro, para preservar a integridade física dos policiais e do próprio detido.

O suspeito e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para a adoção das medidas cabíveis. O caso foi registrado como lesão corporal.