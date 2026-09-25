Mais um motociclista morre em acidente na região

Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito registrado em Maringá. A vítima foi arremessada com a força da colisão e sofreu ferimentos gravíssimos.

Segundo informações divulgadas pelo GMC Online, o acidente aconteceu na Avenida Prefeito Sincler Sambatti, o Contorno Sul de Maringá. O motociclista seguia pela via quando ocorreu a colisão com um automóvel.

Com o impacto, a vítima foi lançada a vários metros e caiu sobre a pista. Pessoas que passavam pelo local pararam para prestar os primeiros atendimentos, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas.

Os socorristas realizaram os procedimentos de emergência, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. O caso foi registrado e mobilizou equipes de segurança e atendimento médico.