Identificado motociclista que morreu após colisão em Mandaguari

Foi identificado como Elton Carlos Azani Fineto, de 35 anos, conhecido como Dequinha, o motociclista que morreu após colidir com um caminhão na tarde desta sexta-feira (25) em Mandaguari. Segundo informações ele era entregador, mas não utilizava a própria moto na hora do acidente.

A colisão aconteceu por volta das 13h30, nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros, no Parque Industrial I.

Equipes de socorro foram acionadas e o Siate esteve rapidamente no local. Apesar da agilidade no atendimento, os socorristas constataram que o motociclista já estava em óbito.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.