Trabalhador que morreu esmagado por ônibus na PR-444 é identificado

O trabalhador que morreu esmagado por um ônibus durante um serviço de manutenção, em Arapongas, foi identificado como Marcos Miranda, conhecido pelo apelido de Markão. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (24), na altura do quilômetro 16 da PR-444.

Marcos trabalhava com uma Kombi adaptada como borracharia móvel e realizava o conserto de um ônibus que estava às margens da rodovia. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), durante o serviço, os calços e o macaco hidráulico utilizados para sustentar o veículo não suportaram o peso da estrutura.

O ônibus acabou cedendo e atingiu diretamente o trabalhador. A equipe policial foi acionada por volta das 23h45 e, quando chegou ao local, constatou que Marcos já estava sem vida em razão da gravidade dos ferimentos.

O trecho foi isolado para a realização da perícia e para a retirada do corpo. Os trabalhos das autoridades se estenderam durante a madrugada desta sexta-feira (25).

O caso foi registrado oficialmente como acidente de trabalho com vítima fatal.

Marcos deixa a esposa e uma filha. Até a publicação da reportagem, informações sobre o velório e o sepultamento ainda não haviam sido divulgadas pela família.

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