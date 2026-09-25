Motociclista morre após colisão com caminhão em Mandaguari

Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de um motociclista na tarde desta sexta-feira (25), em Mandaguari. A colisão aconteceu por volta das 13h30, nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros, no Parque Industrial I.

Segundo as informações iniciais, o motociclista, morador de Mandaguari, colidiu contra um caminhão. Com a força do impacto, a motocicleta ficou completamente destruída e chegou a se partir ao meio.

Equipes de socorro foram acionadas e o Siate esteve rapidamente no local. Apesar da agilidade no atendimento, os socorristas constataram que o motociclista já estava em óbito.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. O local deverá passar pelos procedimentos das autoridades competentes para levantamento das informações e identificação oficial da vítima.