Homem é preso após ameaçar sobrinhas e tentar invadir residência em Jandaia do Sul

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (25), um homem de 53 anos suspeito de ameaçar familiares e tentar invadir uma residência na Rua Vinte e Um de Abril, no Centro de Jandaia do Sul.

Segundo o registro policial, a equipe foi acionada por volta das 9h36 para atender uma ocorrência envolvendo ameaça, violação de domicílio e tentativa de invasão no contexto de violência doméstica e familiar.

No local, os policiais encontraram uma mulher de 20 anos, que estava bastante abalada emocionalmente. Ela relatou que realizava a limpeza da residência quando seu tio teria começado a forçar e tentar derrubar o portão do imóvel. Conforme o relato, o homem estava armado com um cabo de madeira e teria feito ameaças de morte contra integrantes da família.

Ao saber que a Polícia Militar havia sido chamada, o suspeito deixou o local a pé. Com as características repassadas pela vítima, os policiais realizaram buscas e localizaram o homem na Avenida Dr. Getúlio Vargas, nas proximidades do Hotel Jandaia. Ele ainda estava com o cabo de madeira que teria sido utilizado durante a tentativa de invasão.

Durante a abordagem, segundo a PM, o homem permaneceu agitado e afirmou que retornaria à residência das sobrinhas. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão, e o objeto foi apreendido.

Ainda conforme o registro policial, o pai da vítima, de 58 anos, compareceu ao imóvel e relatou que o suspeito costuma frequentar o endereço e repetir comportamentos de importunação e ameaça. Ele também afirmou que, em outra ocasião, o homem teria ido até a residência sem roupas, procurando pelas sobrinhas, e que costumaria esperar a saída dos moradores para tentar entrar no imóvel.

A família relatou ainda preocupação com possíveis atos de violência sexual contra as sobrinhas. Uma segunda sobrinha, menor de idade, também teria presenciado episódios semelhantes anteriormente.

O homem preso e o cabo de madeira apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis. A vítima e seus pais também compareceram à unidade policial para prestar depoimento e solicitar medidas protetivas de urgência.