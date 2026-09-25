Criança de 3 anos é encontrada sozinha na rua em Jandaia do Sul

Uma criança de aproximadamente 3 anos foi encontrada caminhando sozinha pela calçada na tarde de quinta-feira (24), na Avenida Paraná, em Jandaia do Sul. O caso ocorreu nas proximidades do Supermercado Bem Bom e mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.
Segundo o registro policial, uma mulher que passava pelo local de carro percebeu a criança sozinha e parou para verificar a situação. Ela perguntou a pessoas que estavam nas proximidades se conheciam os responsáveis pelo menino, mas ninguém soube informar. Diante da situação, a solicitante acionou a Polícia Militar.
A equipe policial foi até o endereço e imediatamente entrou em contato com o Conselho Tutelar, que compareceu ao local e assumiu temporariamente a responsabilidade pela criança.
Enquanto isso, os policiais realizaram diligências para localizar os familiares. A equipe recebeu a informação de que a família residia no Jardim Flores e iniciou patrulhamento pelo bairro. O pai da criança foi localizado nas proximidades da empresa Rebnic.
Aos policiais, o homem relatou que o filho estava sob os cuidados da bisavó quando conseguiu sair da residência sem que ela percebesse. Segundo o pai, ele já estava procurando pela criança pelas ruas quando foi localizado pela equipe policial.
As conselheiras tutelares foram novamente acionadas e conduziram a criança até o encontro com o pai, realizando a entrega formal do menino ao responsável.
O Conselho Tutelar agendou uma reunião com os responsáveis pela criança para acompanhamento assistencial do caso e avaliação das providências futuras.