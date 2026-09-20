Motocicleta com escapamento irregular é apreendida durante abordagem em Jandaia do Sul

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Uma motocicleta foi removida ao pátio durante uma abordagem de trânsito realizada pela Polícia Militar na noite deste sábado (19), em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 18h24, na Avenida Anunciato Sonni, na região central da cidade.

Segundo o registro policial, a equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando o condutor de uma motocicleta, ao perceber a presença da viatura, teria realizado um retorno na via, o que chamou a atenção dos policiais.

A equipe acompanhou o veículo e conseguiu realizar a abordagem algumas quadras à frente. Na motocicleta Honda CBX 250 Twister estavam uma mulher de 22 anos, que conduzia o veículo, e um homem de 22 anos, na condição de passageiro.

Durante a fiscalização, os policiais constataram irregularidades no sistema de escapamento, que apresentava o silenciador deficiente ou inoperante e estava sem filtro de ar, provocando emissão de ruído elevado. Também foram identificados débitos relacionados ao licenciamento da motocicleta.

Como as irregularidades não foram regularizadas no local, a motocicleta foi removida ao pátio. As notificações de trânsito cabíveis foram realizadas e os ocupantes receberam orientações, sendo liberados no local.

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