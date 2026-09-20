Motocicleta com escapamento irregular é apreendida durante abordagem em Jandaia do Sul

Uma motocicleta foi removida ao pátio durante uma abordagem de trânsito realizada pela Polícia Militar na noite deste sábado (19), em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 18h24, na Avenida Anunciato Sonni, na região central da cidade.

Segundo o registro policial, a equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando o condutor de uma motocicleta, ao perceber a presença da viatura, teria realizado um retorno na via, o que chamou a atenção dos policiais.

A equipe acompanhou o veículo e conseguiu realizar a abordagem algumas quadras à frente. Na motocicleta Honda CBX 250 Twister estavam uma mulher de 22 anos, que conduzia o veículo, e um homem de 22 anos, na condição de passageiro.

Durante a fiscalização, os policiais constataram irregularidades no sistema de escapamento, que apresentava o silenciador deficiente ou inoperante e estava sem filtro de ar, provocando emissão de ruído elevado. Também foram identificados débitos relacionados ao licenciamento da motocicleta.

Como as irregularidades não foram regularizadas no local, a motocicleta foi removida ao pátio. As notificações de trânsito cabíveis foram realizadas e os ocupantes receberam orientações, sendo liberados no local.