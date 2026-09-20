Briga generalizada envolve cerca de 10 pessoas durante confraternização em Jandaia do Sul

A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste domingo (20), após uma denúncia de briga generalizada envolvendo aproximadamente 10 pessoas na Avenida Tancredo Neves, no Centro de Jandaia do Sul.

A ocorrência foi registrada por volta das 3h29. No local, a equipe policial fez contato com uma mulher de 24 anos, moradora de Londrina, que relatou estar participando de uma confraternização na residência de uma conhecida quando, por motivos considerados fúteis, ocorreu um desentendimento que evoluiu para vias de fato.

A proprietária da residência, uma mulher de 44 anos, também foi ouvida pelos policiais. Segundo ela, uma das envolvidas teria ingerido bebida alcoólica e, em determinado momento, passou a discutir e ameaçar as pessoas que estavam no local. Ainda conforme o relato, a mulher teria afirmado que seu marido sairia da cadeia e iria matar as pessoas presentes.

Diante da situação, os policiais solicitaram que a envolvida deixasse o local, o que foi acatado. As partes foram orientadas de que, caso necessário, poderiam procurar a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para o registro e adoção de eventuais providências futuras.

Após as orientações, todos os envolvidos foram liberados no local.