Caminhão tomba e pega fogo, causando bloqueio total da BR-376 em Ortigueira

Um acidente envolvendo um caminhão provocou a interdição total da BR-376, na altura do km 333, em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná, na manhã deste sábado (19).

Segundo informações divulgadas pelo TNOnline, o caminhão tombou sobre a rodovia e, na sequência, pegou fogo. Equipes da concessionária responsável pela administração da BR-376 foram mobilizadas para atender a ocorrência e controlar a situação.

O acidente provocou filas quilométricas e congestionamento nos dois sentidos da rodovia, afetando o tráfego na região.

Até a atualização da reportagem, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista ou sobre possíveis vítimas. Também não havia previsão para a liberação da pista, que dependia do combate às chamas, da remoção do veículo e da limpeza da rodovia.

Matéria em atualização. (TNOnline)