Comportamento obsceno na praça da igreja

A Polícia Militar realizou uma abordagem na manhã deste sábado (19), após receber uma denúncia sobre um homem que estaria apresentando comportamento de conotação obscena em via pública, nas proximidades da Igreja Matriz, no Centro de Jandaia do Sul.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h42, na Rua Senador Souza Naves. Segundo a solicitante, ela havia recebido informações de que um homem estaria realizando gestos de conotação obscena e tocando as próprias partes íntimas em público.

A mulher esclareceu aos policiais que não havia presenciado diretamente a suposta conduta, tendo apenas tomado conhecimento do ocorrido.

Diante da denúncia, a equipe realizou patrulhamento pelas imediações e localizou um homem de 37 anos com características semelhantes às informadas. Ele foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nenhum objeto ou substância ilícita foi encontrado.

Durante a abordagem, o esposo da solicitante compareceu ao local e apontou o homem como possível envolvido na situação relatada. No entanto, ele também informou aos policiais que não havia presenciado diretamente os fatos.

Segundo o registro policial, como a equipe não constatou diretamente a suposta conduta e não havia, naquele momento, elementos concretos que indicassem a prática de um crime que justificasse o encaminhamento do abordado à delegacia, as partes foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis.

Após as orientações, o homem foi liberado no local e a ocorrênci