O acidente ocorreu às 15h45 deste sábado no cruzamento da Rua Ceará com Josa Ribeiro, no Jardim Villar, onde uma motocicleta e um ônibus colidiram.

O motociclista, de 19 anos, foi socorrido pela equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil). Ele estava consciente e orientado com ferimento na cabeça e seria levado ao Hospital da Providência em Apucarana