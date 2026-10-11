Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Jardim das Flores
Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã de sábado (10), na Rua Pirapó, no Jardim...
Faleceu José Carlos Goulart Ferreira
Comunicamos com pesar o falecimento de José Carlos Goulart Ferreira, do Mercadinho Casa Goulart, também conhecido como Chumbinho. O velório contece das 11 as 17h...
Em pouco mais de 1 hora PRF flagra mais de 40 veículos acima da...
Como parte das ações da Operação Padroeira do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização em um dos trechos de grande fluxo...
Jandaia do Sul entrega chaves de 75 moradias do Jardim das Oliveiras na próxima...
A Prefeitura de Jandaia do Sul realiza na quinta-feira (15 de outubro) a solenidade de entrega das chaves do Residencial Jardim das Oliveiras. O...
Homem é preso suspeito de agredir a esposa em Jandaia do Sul
A mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal para receber atendimento médico e realizar o registro das lesões. Um homem de 45 anos foi preso...
Mulher em tratamento contra câncer é agredida pelo marido ao recusar sair para comprar...
Uma mulher de 31 anos foi vítima de violência doméstica na tarde de sexta-feira (9), em São Pedro do Ivaí. O caso foi registrado...
Jovem é flagrado com cocaína durante abordagem policial em Jandaia do Sul
Um jovem de 20 anos foi abordado pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (9), em Jandaia do Sul, após chamar a atenção de...
Balanço Esportivo 09 de Outubro
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