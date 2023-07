Mais um acidente envolvendo moto é registrado em Jandaia do Sul

Por volta das 14h desta quarta-feira (5) houve uma colisão entre uma motocicleta e um veículo Spacefox.

O condutor da moto, que é menor de idade, transitava pela Rua Clementino Puppi, quando o Spacefox, dirigido por uma mulher cruzou a via preferencial no cruzamento com a Rua Luiz Vignole.

O motociclista não se feriu com gravidade e foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima pela equipe do SAMU.

Em três dias pelo menos quatro acidentes de moto com vítimas foram atendidos pela Defesa Civil e SAMU de Jandaia do Sul.