Duas residências são visitadas por ladrão no Jardim das Flores

As ocorrências foram registradas nesta quarta-feira (29).

Na Rua Azaleia, no Jardim das Flores, a moradora de 37 anos, informou a Polícia Militar que esteve fora de sua residência, das 06h da manhã até às 18h e, que ao chegar na residência, notou que alguns pertences teriam sido furtados, (produtos alimentícios, carrinho, aparelho de som).

Já na Rua das Orquídeas, também no Jardim das Flores, a vítima informou a Polícia Militar que a sua bicicleta foi furtada. No local a vítima relatou que estava no interior de sua casa com seus familiares e que havia na garagem uma bicicleta de cor preta, a qual se encontra sem rolamento traseiro, sem luvas no guidon e sem adesivos com marca, Modelo montain bike e que quando foi na parte externa da casa, constatou que a mesma já não se encontrava mais no local. Diante dos fatos, a vítima foi orientada.