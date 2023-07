Mãe acaba presa após agredir filhas em Jandaia

Às 23h04 desta terça-feira (4) foi registrado pela Polícia Militar um atendimento de natureza “Lesão Corporal – Violência Doméstica e Familiar” no endereço Rua Plácido Caldas, Centro, Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada e, ao chegar no local, encontrou duas adolescentes, de 15 e 16 anos, que relataram que sua mãe, cujo nome não foi informado, estava embriagada e as agrediu, causando lesões no peito de uma delas. Além disso, o irmão das adolescentes, de 9 anos, também estava presente na residência no momento das agressões.

A mãe apresentava-se totalmente alterada e, diante das ameaças de agressão à família na presença da equipe policial, foi necessário contê-la e colocá-la no compartimento fechado da viatura, sem o uso de algemas, visando resguardar a integridade física dos filhos.

Considerando os fatos apresentados e o desejo das filhas de representar criminalmente contra a mãe devido às agressões frequentes, todas as partes envolvidas foram conduzidas até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.