Ladrão serra grade de janela e furta diversos objetos de valor

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h55 desta terça-feira (30) na Rua Piauí, Jardim Planalto (Região da Vila Rica) em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, o solicitante relatou que se ausentou de sua residência por volta das 08h e quando retornou as 19h, constatou que a mesma havia sido arrombada e, do interior, diversos objetos foram subtraídos. O autor do furto cerrou uma parte da grade da janela do banheiro e adentrou, saindo pelo mesmo local. Haviam pegadas de chinelo (tamanho pequeno) no banheiro. As vítimas foram orientadas.

Foram levados relógios, pulseiras, notebook, dinheiro, cheques, bolsas, brincos e anéis.