Ladrão entra pela janela do banheiro e furta objetos de residência no centro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta segunda-feira (17) na Rua Padre João Barbieri.

Conforme a PM, o solicitante relatou que saiu de casa às 9h30 e ao retornar às 11h30 encontrou as roupas do quarto jogadas e alguns móveis revirados.

A vítima relatou que foram levadas várias peças de roupas e dois aparelhos celulares. Diante das informações a equipe juntamente com a moradora constatou que o autor entrou pela janela do banheiro que fica nos fundos da residência, utilizou um pedaço de madeira como escada, não havendo sinais de arrombamento, apenas abriu janela aberta com o apoio de madeira encostado na parede.

Diante dos fatos a moradora foi orientada pelos policiais.