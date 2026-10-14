Jandaiense morre em acidente de trânsito em Rosana (SP)

O jandaiense Cloves Kruger morreu após um acidente de trânsito no município de Rosana, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela Rádio Jandaia. O carro em que ele viajava colidiu contra uma carreta.

Cloves chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após o acidente.

Bastante conhecido em Jandaia do Sul, Cloves trabalhou por muitos anos na área de informática.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

A notícia de sua morte causa pesar entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com ele ao longo dos anos.