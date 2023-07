A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul pagou nesta sexta-feira, 14 de julho, a primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais.

O Prefeito Lauro Junior após analisar as finanças junto com o Diretor de Finanças Luiz Mascote e Fabiano Goulart Diretor do Departamento Pessoal decidiram pagar nesta sexta-feira a primeira parcela do 13º salário.

Ao todo foram mais de R$ 1 milhão que irão beneficiar os servidores municipais e consequentemente a economia da cidade.