Jandaia realiza XIV Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul juntamente com o Departamento de Assistência Social realizaram na tarde desta quarta-feira, 12 de julho, nas dependências da Sede da Florart Vida a XIV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com o tema “Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos “.

A Conferência Municipal de Assistência Social tem como atribuição a avaliação da Política Pública de Assistência Social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), onde a sociedade civil juntamente com o poder público tem a oportunidade de dar suas opiniões e sugestões com o intuito de intensificar, criar e melhorar as políticas públicas da Assistência Social.

Estiveram presentes no evento o Prefeito Lauro Junior, a Presidente do CMAS Ana Paula, a Diretora do Departamento de Assistência Social Bruna Crivelaro, a Diretora do Departamento de Saúde Elza Maria Ferraz, a Palestrante Deise de Lima que trabalhou os eixos que norteiam essa conferência e dezenas de pessoas representando diversos segmentos da sociedade.