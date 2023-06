Jandaia realiza Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através dos Departamentos de Educação, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente e Planejamento prepararam e realizaram na manhã desta quarta-feira, 28 de junho, no Auditório Municipal a 4ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município.

A Conferência é um momento de grande relevância para o município, tendo em vista ser um espaço deliberativo, onde a sociedade civil juntamente com o poder público tem a oportunidade de dar suas opiniões e sugestões com o intuito de intensificar, criar e melhorar as políticas públicas que envolvem a Segurança Alimentar e Nutricional, tendo como objetivo o fortalecimento dos compromissos políticos com a Democracia, com a erradicação da fome com comida de verdade e com o Direito Humano à Alimentação adequada, por meio de sistemas alimentares justos.

A Palestra com o tema da Conferência “Erradicar a Fome e Garantir Direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”, ficou a cargo da Nutricionista Marcela Romani Miksza responsável pela cozinha central do município.

Estiveram presentes na Conferência diversos representantes da Sociedade Civil e pública, o Prefeito Lauro Junior, os Diretores de Departamentos Geraldo -Agricultura, Simone – Planejamento, Meire – Educação, Renata representando a Bruna da Assistência Social, Sueli Evangelista representando Observatório Social, Rafaela Cristina Bernardes e Mauro representando IDR Apucarana e Jandaia.