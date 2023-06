Jandaia: Preparativos para a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

JANDAIA SE REÚNE PARA PREPARAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Representantes dos departamentos da Prefeitura se reuniram na manhã desta quarta-feira, 14 de junho, para preparar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que ocorrerá no dia 28 de junho. Durante a reunião, a nutricionista do município, Marcela Mickza, juntamente com a assistente social, Renata Oribes, apresentaram os eixos a serem trabalhados e os demais tópicos que nortearão a conferência. O lema a ser abordado na conferência será “Erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, Democracia e Equidade”. Na oportunidade, serão escolhidos os conselheiros que atuarão no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como os respectivos delegados que representarão o município nas demais conferências regionais, estaduais e nacionais.