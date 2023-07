Jandaia participará da XXVIII Edição dos Jogos Abertos de Marumbi

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Esportes, estará participando da XXVIII edição dos Jogos Abertos de Marumbi em comemoração ao aniversário da cidade. Nesta edição, os atletas de Jandaia do Sul irão representar o município com 11 equipes nas seguintes modalidades: basquetebol, bocha, futsal sub 11 masculino, futsal sub 13 masculino, futsal sub 15 masculino, futsal sub 17 masculino, futsal livre feminino, futsal livre masculino, futsal master masculino, handebol masculino e handebol feminino.

A cerimônia de abertura da competição ocorrerá na sexta-feira, dia 14 de julho, a partir das 19:00 horas, no Ginásio Municipal de Marumbi.