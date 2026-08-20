Jandaia do Sul realiza Dia D de Vacinação neste sábado (22)

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A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 22 de agosto, o Dia D de Vacinação, com atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.
A mobilização será realizada das 8h às 16h30 e terá como foco a atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.
Pais e responsáveis devem procurar uma UBS durante o período de atendimento, levando a carteira de vacinação e os documentos pessoais. A equipe de saúde fará a conferência da situação vacinal para verificar a necessidade de atualização.
A ação busca ampliar a cobertura vacinal e garantir que crianças e adolescentes estejam com a imunização em dia.
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